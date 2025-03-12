الإمارات توزع طرودا غذائية في غزة

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة الأهالي في غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الفضيل، بما يعكس التزام الإمارات الراسخ بدعم القضايا الإنسانية ومد يد العون إلى الأشقاء في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، بحسب بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الأربعاء.
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