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الإمارات توزع طرودا غذائية في غزة

امارات
امارات
 
الأربعاء، 12-03-2025 10:27 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية عن توزيع طرود غذائية خاصة بشهر رمضان الفضيل للأهالي في غزة، وذلك ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإغاثية الإماراتية.

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وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة الأهالي في غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الفضيل، بما يعكس التزام الإمارات الراسخ بدعم القضايا الإنسانية ومد يد العون إلى الأشقاء في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، بحسب بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الأربعاء.

 
 
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