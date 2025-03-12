الإمارات توزع طرودا غذائية في غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية عن توزيع طرود غذائية خاصة بشهر رمضان الفضيل للأهالي في غزة، وذلك ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإغاثية الإماراتية.

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