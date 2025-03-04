 
الثلاثاء 2025-03-04 04:02 م
 

الاتحاد الأوروبى يدعو للحفاظ على اتفاق غزة واستئناف المساعدات

غزة
غزة
الثلاثاء، 04-03-2025 03:36 م

الوكيل الإخباري-    دعا رئيس المجلس الأوروبى أنطونيو كوستا، إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وحثّ جميع الأطراف على العودة إلى التواصل مع الوسطاء بشأن المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق.

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وقال كوستا في منشور عبر منصة (إكس) اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع عقده مسؤولون في الاتحاد الأوروبى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل القمة الاستثنائية لجامعة الدول العربية بشأن غزة المقرر انطلاقها في القاهرة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يحثّ جميع الأطراف على بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن. يجب تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور وبشكل آمن ودون عوائق.

 
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