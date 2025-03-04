الاتحاد الأوروبى يدعو للحفاظ على اتفاق غزة واستئناف المساعدات

الوكيل الإخباري- دعا رئيس المجلس الأوروبى أنطونيو كوستا، إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وحثّ جميع الأطراف على العودة إلى التواصل مع الوسطاء بشأن المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق.

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