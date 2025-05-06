الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يطاق

وأضافت في بيان على موقع "إكس": "يجب استئناف المساعدات الإنسانية على الفور ويتعين عدم تسييسها أبدا. يجب أن تتم آلية إيصال المساعدات الجديدة عبر الجهات الإنسانية الفاعلة".
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