الثلاثاء 2025-05-06 08:47 م
 

الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يطاق

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 06-05-2025 07:52 م
الوكيل الإخباري-   قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في اتصال هاتفي بأن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق.اضافة اعلان


وأضافت في بيان على موقع "إكس": "يجب استئناف المساعدات الإنسانية على الفور ويتعين عدم تسييسها أبدا. يجب أن تتم آلية إيصال المساعدات الجديدة عبر الجهات الإنسانية الفاعلة".
 
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