الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في غزة هجوم مروع

الوكيل الإخباري- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن ما يحدث في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعد هجوما مروعا وليس دفاعا عن النفس، ويمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

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