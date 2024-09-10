الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في غزة هجوم مروع

وفي مؤتمر صحفي في معبر رفح، أكد بوريل أنه يمكن للاتحاد الأوروبي ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه يدعم جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر.
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