الاتحاد الأوروبي: مستوى عنف المستوطنين في الضفة الغربية غير مقبول

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، إن مستوى العنف في الضفة الغربية "غير مقبول"، مشيراً إلى استشهاد 6 فلسطينيين منذ 28 شباط نتيجة هجمات نفذها مستوطنون متطرفون.

اضافة اعلان