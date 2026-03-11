الاتحاد الأوروبي: مستوى عنف المستوطنين في الضفة الغربية غير مقبول

وأوضح العنوني في بيان للاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الضفة الغربية، أن العديد من المجتمعات الفلسطينية تعرضت لهجمات، كما تضررت ممتلكات ودُمّرت سبل العيش، الأمر الذي أدى إلى تهجير أشخاص من منازلهم وتركهم من دون مأوى.
