الأربعاء 2026-03-11 01:22 ص

الاتحاد الأوروبي: مستوى عنف المستوطنين في الضفة الغربية غير مقبول

إصابة فلسطيني بأريحا جراء اعتداء مستوطنين عليه
ارشيفية
 
الأربعاء، 11-03-2026 12:09 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، إن مستوى العنف في الضفة الغربية "غير مقبول"، مشيراً إلى استشهاد 6 فلسطينيين منذ 28 شباط نتيجة هجمات نفذها مستوطنون متطرفون.

وأوضح العنوني في بيان للاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الضفة الغربية، أن العديد من المجتمعات الفلسطينية تعرضت لهجمات، كما تضررت ممتلكات ودُمّرت سبل العيش، الأمر الذي أدى إلى تهجير أشخاص من منازلهم وتركهم من دون مأوى.

 
 


