 
السبت 2024-10-12 04:23 م
 

الاتحاد الأوروبي: نحث إسرائيل على السماح للأونروا بمواصلة عملها

علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي
السبت، 12-10-2024 02:24 م

الوكيل الإخباري- أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي حاليا.

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وحث الاتحاد في بيان إسرائيل على ضمان السماح للأونروا بمواصلة عملها المهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما يتماشى مع تفويضها من الأمم المتحدة.


وفي يوليو/تموز الماضي صادق الكنيست بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا منظمة إرهابية، وهو ما وصفته حماس بالإجراء الباطل، واعتبرته منظمة التحرير الفلسطينية استهتارا بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.

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