الاتحاد الأوروبي: نحث إسرائيل على السماح للأونروا بمواصلة عملها

الوكيل الإخباري- أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي حاليا.

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وحث الاتحاد في بيان إسرائيل على ضمان السماح للأونروا بمواصلة عملها المهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما يتماشى مع تفويضها من الأمم المتحدة.