الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى غزة

وقالت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، على منصة (إكس) اليوم الأربعاء أن خطط الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة عمل المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعيق إيصال المساعدات المنقذة للحياة.
وأضافت، إن موقف الاتحاد الأوروبي واضح: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية، ويجب إزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني لا يترك مجالًا للشك بوجوب وصول المساعدات إلى المحتاجين.
