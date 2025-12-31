الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى غزة

الوكيل الإخباري-أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة إزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، على منصة (إكس) اليوم الأربعاء أن خطط الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة عمل المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعيق إيصال المساعدات المنقذة للحياة.