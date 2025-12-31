الأربعاء 2025-12-31 10:49 م

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى غزة

ا
أرشيفية
الأربعاء، 31-12-2025 09:04 م

الوكيل الإخباري-أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة إزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقالت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، على منصة (إكس) اليوم الأربعاء أن خطط الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة عمل المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعيق إيصال المساعدات المنقذة للحياة.


وأضافت، إن موقف الاتحاد الأوروبي واضح: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية، ويجب إزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني لا يترك مجالًا للشك بوجوب وصول المساعدات إلى المحتاجين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة و"أوبيلوس"

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة و"أوبيلوس"

ل

عربي ودولي ترامب يستخدم حق النقض للمرة الأولى في ولايته الثانية

ل

عربي ودولي البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشأن "الأونروا"

ا

عربي ودولي نيويورك تايمز: ترامب بدأ يشك في قدرته على "إدهاش" بوتين

وزير البيئة يزور شركة برومين الأردن لتقييم أضرار الأمطار

أخبار محلية وزير البيئة يزور شركة برومين الأردن لتقييم أضرار الأمطار

بلدية المفرق تحقق حزمة إصلاحات لخدمة المواطنين خلال عام 2025

أخبار محلية بلدية المفرق تحقق حزمة إصلاحات لخدمة المواطنين خلال عام 2025

ويتكوف: محادثات مع كييف ودول أوروبية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

عربي ودولي ويتكوف: محادثات مع كييف ودول أوروبية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

تقارير إسرائيلية تكشف حرمان أسرى فلسطينيين من مياه الشرب كـ"عقاب جماعي"

فلسطين تقارير إسرائيلية تكشف حرمان أسرى فلسطينيين من مياه الشرب كـ"عقاب جماعي"



 






الأكثر مشاهدة