الأربعاء 2026-02-18 07:31 م

الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة

"الوطنية لإدارة غزة" تدعو لتمكينها الكامل لتولي المسؤوليات
غزة
 
الأربعاء، 18-02-2026 06:42 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت وثيقة لجهاز العمل الخارجي الأوروبي  أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وذكر الجهاز في الوثيقة التي وُزعت على الدول الأعضاء الثلاثاء "يتواصل الاتحاد الأوروبي مع هياكل الحكم الانتقالي التي تأسست حديثا لغزة".


وقالت الوثيقة "يدرس الاتحاد الأوروبي أيضا إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة".

 
 


