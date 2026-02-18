الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة

وذكر الجهاز في الوثيقة التي وُزعت على الدول الأعضاء الثلاثاء "يتواصل الاتحاد الأوروبي مع هياكل الحكم الانتقالي التي تأسست حديثا لغزة".
وقالت الوثيقة "يدرس الاتحاد الأوروبي أيضا إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة".
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في خان يونس
-
الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية
-
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في القدس والضفة الغربية في رمضان
-
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال
-
تقرير طبي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لنتنياهو
-
حكومة الكيان تعلنها: سنشجع هجرة الفلسطينيين من الضفة والقطاع
-
تمديد ساعات اقتحام المستوطنين للأقصى في رمضان
-
الاحتلال يواصل حملة الهدم في الضفة الغربية والقدس