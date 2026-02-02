الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- دان الاتحاد الأوروبي، الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، الحاجة لحبيب، مساء أمس، عبر منصة "إكس".



وقالت لحبيب، ندين الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة، فقد قتل وجُرح مئات الفلسطينيين نتيجة الهجمات الإسرائيلية في نهاية الأسبوع.



وشددت المفوضة الأوروبية على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في كل مكان وفي كل الأوقات.