الاتحاد الأوروبي يدين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من تصاعد غير مسبوق في أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك حادثة استشهاد 3 فلسطينيين في بلدة كفر مالك الأربعاء الماضي.

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