الجمعة 2025-06-27 05:34 م
 

الاتحاد الأوروبي يدين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى اجتماع خاص لوزراء خارجية الكتلة، الثلاثاء، للبحث في التصعيد بين إسرائيل وإيران، وفق ما أفاد مسؤول في مكتبها الأحد. وقال المسؤول إنه نظرا
الاتحاد الأوروبي
 
الجمعة، 27-06-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري-   أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من تصاعد غير مسبوق في أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك حادثة استشهاد 3 فلسطينيين في بلدة كفر مالك الأربعاء الماضي.

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وفي بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، أكد أن موجة العنف والترويع وتدمير الممتلكات والمنازل يجب أن تتوقف فورا، داعيا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

 
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