الاتحاد الأوروبي يدين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

وفي بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، أكد أن موجة العنف والترويع وتدمير الممتلكات والمنازل يجب أن تتوقف فورا، داعيا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
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