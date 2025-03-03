الاتحاد الأوروبي يدين منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الوكيل الإخباري- دان الاتحاد الأوروبي، قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبر أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب إنسانية.

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وقال الاتحاد في بيان نُشر عبر موقعه الرسمي الليلة الماضية، إنه "يجب العمل على وقف دائم لإطلاق النار مع ضمان إعادة إعمار غزة"، مجددا الدعوة لضمان الوصول الكامل والسريع والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

