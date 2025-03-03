الاتحاد الأوروبي يدين منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وقال الاتحاد في بيان نُشر عبر موقعه الرسمي الليلة الماضية، إنه "يجب العمل على وقف دائم لإطلاق النار مع ضمان إعادة إعمار غزة"، مجددا الدعوة لضمان الوصول الكامل والسريع والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
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