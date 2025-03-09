الاتحاد الأوروبي يرحب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

الوكيل الإخباري- رحب الاتحاد الأوروبي بخطة الإنعاش وإعادة الإعمار العربية الذي اعتمدته القمة العربية الطارئة في القاهرة.

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وأضاف الاتحاد في بيان اليوم الأحد، أن هذه الخطة تمثل أساسًا جادًا للمناقشات حول مستقبل قطاع غزة وسيناقش الاتحاد هذه الأفكار مع شركائه العرب.