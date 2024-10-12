الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بضمان استمرار عمل "الأونروا"

الوكيل الإخباري- عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن مشروع قانون إسرائيلي قد يعطل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عواقب وخيمة على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

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