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الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بضمان استمرار عمل "الأونروا"

الأونروا
الأونروا
السبت، 12-10-2024 05:55 م

الوكيل الإخباري-   عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن مشروع قانون إسرائيلي قد يعطل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عواقب وخيمة على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

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وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في بيان اليوم السبت، إن الاتحاد يعرب عن قلقه البالغ بشأن مشروع القانون حول الأونروا الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي.

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