الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بضمان استمرار عمل "الأونروا"

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في بيان اليوم السبت، إن الاتحاد يعرب عن قلقه البالغ بشأن مشروع القانون حول الأونروا الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي.
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