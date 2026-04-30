الخميس 2026-04-30 01:32 م

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجاً لإغاثة ضحايا اعتداءات المستوطنين

الخميس، 30-04-2026 12:54 م
الوكيل الإخباري-   قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر ستوتزمان، إن الاتحاد الأوروبي أطلق برنامجاً لإغاثة ضحايا اعتداءات المستوطنين، بهدف توفير الحماية الاستباقية لهم من خلال مجموعات متطوعة على الأرض، وإرساء منظومة متكاملة لتعزيز أمنهم.اضافة اعلان


وأضاف: "يتعامل الاتحاد الأوروبي مع اعتداءات المستعمرين على الفلسطينيين في الضفة الغربية كجرس إنذار. للأسف، لم نستطع منع وقوع هذه الأحداث، لكن يمكننا السعي لضمان عدم تكرارها".

وأشار ستوتزمان إلى أن الاتحاد الأوروبي يعكف حالياً على دراسة تدابير سياسية حازمة، إلى جانب إجراءات أخرى، من ضمنها إطلاق برنامج إغاثة الضحايا.

وجاءت تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي خلال جولة ميدانية موسعة نظمت، الأربعاء، للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، بمشاركة المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام كريستوف بيجو، وعدد من السفراء الدوليين، حيث شملت الجولة زيارة قرية المغير شمال شرق رام الله، للاطلاع على آثار اعتداءات المستوطنين الأخيرة.
 
 


الجيش الإسرائيلي: تفكيك مواقع لحزب الله في شبعا

