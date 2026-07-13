الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار

وأضافت أن "مبادرة فريق غزة"، التي أطلقت خلال اجتماع (مجموعة المانحين لفلسطين) في بروكسل، ستدعم مشاريع التعافي المبكر الجارية والمخطط لها لصالح سكان غزة.
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