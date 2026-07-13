الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار

الوكيل الإخباري- قالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إنها أطلقت مبادرة مع 15 شريكا لتقديم مساعدات لقطاع غزة بقيمة 883.6 مليون يورو (مليار دولار).

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