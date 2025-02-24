الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الوضع في الضفة الغربية

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أكدت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد "يراقب الوضع عن كثب ولا يستطيع إخفاء قلقه بشأن ما يجري في الضفة الغربية".
ويأتي هذا الموقف عقب إعلان إسرائيل، يوم الأحد، عن طرد نحو 40 ألف فلسطيني من سكان 3 مخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، مع فرض حظر على عودتهم، في إطار عملية عسكرية واسعة ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ شهر.
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