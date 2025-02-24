 
الثلاثاء 2025-02-25 12:54 ص
 

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الوضع في الضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
الإثنين، 24-02-2025 11:32 م

الوكيل الإخباري-    أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، وذلك خلال لقاء جمع مسؤوليه بوزير الخارجية الإسرائيلي في بروكسل.

اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أكدت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد "يراقب الوضع عن كثب ولا يستطيع إخفاء قلقه بشأن ما يجري في الضفة الغربية".


ويأتي هذا الموقف عقب إعلان إسرائيل، يوم الأحد، عن طرد نحو 40 ألف فلسطيني من سكان 3 مخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، مع فرض حظر على عودتهم، في إطار عملية عسكرية واسعة ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ شهر.

 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو

فلسطين يديعوت أحرونوت: الوسطاء يواصلون جهودهم لإنقاذ صفقة "الرهائن"

وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان

عربي ودولي وزير الدفاع السعودي يصل واشنطن

نتنياهو

فلسطين مسؤول إسرائيلي: الحكومة مهتمة بمراسم حماس بدلا من استعادة المحتجزين

ارشيفية

فلسطين الأورومتوسطي يكشف تفاصيل مجزرة مروعة ضد عائلة في غزة

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يدفع بجرافتين عسكريتين باتجاه طولكرم

الاتحاد الأوروبي

فلسطين الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الوضع في الضفة الغربية

الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

فلسطين كالاس تؤكد أن أوروبا تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وحل الدولتين

ترامب

عربي ودولي ترامب لا يرغب في تحول الأزمة الأوكرانية إلى حرب عالمية ثالثة ويحذر منها



 




الأكثر مشاهدة