الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الوضع في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، وذلك خلال لقاء جمع مسؤوليه بوزير الخارجية الإسرائيلي في بروكسل.

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ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أكدت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد "يراقب الوضع عن كثب ولا يستطيع إخفاء قلقه بشأن ما يجري في الضفة الغربية".