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الاتحاد الأوروبي يقترح فرض قيود على إسرائيل بسبب غزة

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أرشيفية
 
الإثنين، 28-07-2025 09:50 م

الوكيل الإخباري- اقترحت المفوضية الأوروبية الاثنين تعليق عمليات تمويل لشركات إسرائيلية ناشئة بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

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وقالت المفوضية في بيان اليوم الاثنين "بالرغم من أن إسرائيل أعلنت هدنة إنسانية يومية في المعارك في غزة، إلا أن الوضع يبقى خطيرا".


ويتضمن المقترح الذي سيناقشه أعضاء المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، تعليق جزئي للمشاركة الإسرائيلية في برنامج تمويل الأبحاث (هورايزون) التابع للاتحاد الأوروبي، بعد دعوة دول أوروبية إلى زيادة الضغط على إسرائيل، بسبب الأزمة الإنسانية في غزة.

 
 
gnews

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