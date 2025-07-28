الاتحاد الأوروبي يقترح فرض قيود على إسرائيل بسبب غزة

وقالت المفوضية في بيان اليوم الاثنين "بالرغم من أن إسرائيل أعلنت هدنة إنسانية يومية في المعارك في غزة، إلا أن الوضع يبقى خطيرا".
ويتضمن المقترح الذي سيناقشه أعضاء المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، تعليق جزئي للمشاركة الإسرائيلية في برنامج تمويل الأبحاث (هورايزون) التابع للاتحاد الأوروبي، بعد دعوة دول أوروبية إلى زيادة الضغط على إسرائيل، بسبب الأزمة الإنسانية في غزة.
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