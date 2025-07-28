الاتحاد الأوروبي يقترح فرض قيود على إسرائيل بسبب غزة

الوكيل الإخباري- اقترحت المفوضية الأوروبية الاثنين تعليق عمليات تمويل لشركات إسرائيلية ناشئة بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وقالت المفوضية في بيان اليوم الاثنين "بالرغم من أن إسرائيل أعلنت هدنة إنسانية يومية في المعارك في غزة، إلا أن الوضع يبقى خطيرا".