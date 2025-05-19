الاحتلال الإسرائيلي يجبر 3 عائلات مقدسية على هدم منازلها في وادي الجوز وصور باهر

وقال أحد أصحاب المنازل التي هدمت أسامة دبش، لمحافظة القدس "إننا نهدم منزلنا بأيدينا بسبب قرار سلطات الاحتلال هدم المنزل خلال أسبوعين".
وأضاف أنه يعيش في هذا المنزل من 45 عاما، وأنه اضطر إلى هدم جزء منه بحجة عدم ترخيص الجزء المبني.
في سياق متصل، أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي فراس أبو فرحة من سكان وادي الجوز على هدم منزله بنفسه، وهذا العقار يعيش فيه 5 أفراد، وبعد الهدم أصبحت تلك العائلة بلا مأوى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال يسعى إلى تهجير العائلات المقدسة، وإخلاء المدينة المقدسة من سكانها الأصليين.
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