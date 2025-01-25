 
السبت 2025-01-25 10:53 م
 

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منزلا جنوبي جنين

مركبة عسكرية إسرائيلية داخل مخيم جنين
مركبة عسكرية إسرائيلية داخل مخيم جنين
السبت، 25-01-2025 09:25 م
الوكيل الإخباري-   حاصرت قوات خاصة إسرائيلية، مساء السبت، منزلا في قرية مثلث الشهداء، جنوبيّ جنين.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا، وطالبت عبر مكبّرات الصوت بإخلائه، مضيفة أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القرية من جهة حاجز "دوتان" المقام على أراضي بلدة يَعبَد، كما نشر جنود الاحتلال قناصة في القرية ومحيط المنزل المحاصر، وسط اندلاع مواجهات.
 
gnews

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