الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منزلا جنوبي جنين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا، وطالبت عبر مكبّرات الصوت بإخلائه، مضيفة أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القرية من جهة حاجز "دوتان" المقام على أراضي بلدة يَعبَد، كما نشر جنود الاحتلال قناصة في القرية ومحيط المنزل المحاصر، وسط اندلاع مواجهات.
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