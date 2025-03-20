الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم أكثر من 60 منزلا في مخيم جنين

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال وزعت خارطة يظهر فيها 66 منزلا في عدة حارات من مخيم جنين قرر الاحتلال هدمها.
وأضافت أن عمليات الهدم ستتم خلال 24 ساعة، وتشمل منازل في حارات الحواشين ومحيط مسجد عزام وجورة الذهب والسمران، ومنطقة نادي مخيم جنين، وحارة الألوب.
وكان الاحتلال أجرى عمليات هدم في عدد من المنازل في الحارات المذكورة.
وأوضحت المصادر أن العدوان الإسرائيلي أحدث دماراً في 512 منزلاً ومنشأة في المخيم بشكل جزئي أو كلي.
-
أخبار متعلقة
-
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تعتقل شابا من نازحي مخيم جنين
-
ماكرون: سنعمل مع السعودية على فتح أفق سياسي لغزة
-
قصف مدفعي للاحتلال على مدينة غزة
-
ماكرون يدين استئناف القصف الإسرائيلي على غزة
-
بريطانيا تطالب بإجراء تحقيق شفاف بعد قصف على مبنى للأمم المتحدة في غزة
-
حماس تندد بخطط الاحتلال هدم مبان سكنية في جنين
-
الخارجية الأميركية: لا تزال هناك خطة مؤقتة لتمديد وقف إطلاق النار بغزة
-
الصحة الفلسطينية: غزة والضفة تواجهان كارثة صحية غير مسبوقة