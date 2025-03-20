الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم أكثر من 60 منزلا في مخيم جنين

03:13 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/724610 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء بهدم أكثر من 60 منزلا في مخيم جنين. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال وزعت خارطة يظهر فيها 66 منزلا في عدة حارات من مخيم جنين قرر الاحتلال هدمها.



وأضافت أن عمليات الهدم ستتم خلال 24 ساعة، وتشمل منازل في حارات الحواشين ومحيط مسجد عزام وجورة الذهب والسمران، ومنطقة نادي مخيم جنين، وحارة الألوب.



وكان الاحتلال أجرى عمليات هدم في عدد من المنازل في الحارات المذكورة.



وأوضحت المصادر أن العدوان الإسرائيلي أحدث دماراً في 512 منزلاً ومنشأة في المخيم بشكل جزئي أو كلي.