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الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين ومخيمها

مركبة عسكرية إسرائيلية تستخدم الليزر بالقرب من سيارة إسعاف في جنين
مركبة عسكرية إسرائيلية تستخدم الليزر بالقرب من سيارة إسعاف في جنين
الأربعاء، 22-01-2025 02:58 ص
الوكيل الإخباري-  دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".اضافة اعلان


وأفادت الوكالة، بأن عددا من آليات الاحتلال وصلت إلى المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري، فيما دمرت جرافات الاحتلال الشوارع بالقرب من مستشفى ابن سينا، ومدخل مستشفى جنين الحكومي، ومحيط دوار الحصان عند مدخل المخيم.

وأضافت أن قوة من جيش الاحتلال تمركزت في حي جبل أبو ظهير، ترافقها جرافة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، في عدوان غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المُسيرة والحربية في الأجواء.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها حتى اللحظة عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة 40 آخرين، فيما استشهد شاب من مخيم جنين برصاص الاحتلال في قرية تعنك غرب المحافظة.
 
gnews

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