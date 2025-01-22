الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين ومخيمها

وأفادت الوكالة، بأن عددا من آليات الاحتلال وصلت إلى المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري، فيما دمرت جرافات الاحتلال الشوارع بالقرب من مستشفى ابن سينا، ومدخل مستشفى جنين الحكومي، ومحيط دوار الحصان عند مدخل المخيم.
وأضافت أن قوة من جيش الاحتلال تمركزت في حي جبل أبو ظهير، ترافقها جرافة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، في عدوان غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المُسيرة والحربية في الأجواء.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها حتى اللحظة عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة 40 آخرين، فيما استشهد شاب من مخيم جنين برصاص الاحتلال في قرية تعنك غرب المحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
معاريف: الإفراج عن الأسرى عجل من عملية جنين
-
إعلام إسرائيلي: عملية جنين جاءت تحسبا لوقوع 7 أكتوبر جديد
-
هيئة البث الإسرائيلية: أثيرت شكوك بالمطار حول منفذ هجوم تل أبيب
-
حماس تبارك عملية تل أبيب وتنعى المنفذ
-
الشرطة الإسرائيلية: تم تحييد منفذ عملية الطعن في تل أبيب والحدث انتهى
-
هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة بعملية طعن بتل أبيب
-
هليفي: أتحمل مسؤولية الفشل في أحداث 7 أكتوبر
-
غوتيريش يدعو إلى ضبط النفس بإطار العملية الإسرائيلية في جنين