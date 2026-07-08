الاحتلال الإسرائيلي يدهم منازل ويحتجز شبانًا خلال اقتحام مخيم العين غرب نابلس

09:19 ص

الوكيل الإخباري- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عددًا من المنازل خلال اقتحامها مخيم العين، غربي مدينة نابلس. اضافة اعلان





وأفاد عضو لجنة خدمات مخيم العين، صالح قاطوني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ونفذت حملة دهم وتفتيش لعدة منازل، تخللها تحقيقات ميدانية واحتجاز عدد من الشبان.





