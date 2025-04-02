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الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق النازحين في عيادة للأونروا بجباليا

غزة
غزة
 
الأربعاء، 02-04-2025 06:17 م

الوكيل الإخباري-   ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مجزرة مروعة بحق النازحين الأبرياء في عيادة تابعة لوكالة "الأونروا" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 22 شهيدًا، بينهم 16 طفلًا وامرأة ومسنًا، والعديد من الجرحى، بينهم حالات خطيرة، لتضاف هذه الجريمة إلى سجله الحافل بالجرائم ضد الإنسانية.

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وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان، المجتمع الدولي باتخاذ موقف جريء وحازم لوقف وحشية الاحتلال الإسرائيلي التي تجاوزت كل الحدود، كما طالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي تُرتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني. 

 
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