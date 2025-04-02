الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق النازحين في عيادة للأونروا بجباليا

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان، المجتمع الدولي باتخاذ موقف جريء وحازم لوقف وحشية الاحتلال الإسرائيلي التي تجاوزت كل الحدود، كما طالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي تُرتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.
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