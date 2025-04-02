الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق النازحين في عيادة للأونروا بجباليا

الوكيل الإخباري- ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مجزرة مروعة بحق النازحين الأبرياء في عيادة تابعة لوكالة "الأونروا" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 22 شهيدًا، بينهم 16 طفلًا وامرأة ومسنًا، والعديد من الجرحى، بينهم حالات خطيرة، لتضاف هذه الجريمة إلى سجله الحافل بالجرائم ضد الإنسانية.

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