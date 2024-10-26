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الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في بيت لاهيا

غزة
غزة
السبت، 26-10-2024 09:22 م
الوكيل الإخباري-   ذكر مسؤول في وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة مساء اليوم في استهداف الاحتلال مربعا سكنيا في بيت لاهيا شمال غزة.اضافة اعلان


وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن الاحتلال قصف 5 منازل مأهولة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
 
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