الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في بيت لاهيا

09:22 م

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الوكيل الإخباري- ذكر مسؤول في وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة مساء اليوم في استهداف الاحتلال مربعا سكنيا في بيت لاهيا شمال غزة. اضافة اعلان





وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن الاحتلال قصف 5 منازل مأهولة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.