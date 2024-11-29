الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر بحق عائلات في قطاع غزة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 420 على القطاع، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 44,363 شهيدًا و105,070 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
بترا
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