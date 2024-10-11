الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ371 على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وكشفت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,126 شهيدا و 98,117 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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