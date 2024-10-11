الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا، و231 مصابا خلال 24 ساعة.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ371 على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.