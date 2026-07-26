الأحد 2026-07-26 11:34 ص

الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية شمال رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية شمال رام الله
الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية شمال رام الله
 
الأحد، 26-07-2026 08:58 ص
الوكيل الإخباري-  شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إجراءاتها العسكرية شمال محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة سنجل أمام المواطنين في كلا الاتجاهين، ما أعاق حركة تنقلهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل التضييق المستمر الذي تشهده محافظات الضفة الغربية منذ سنوات، ولا سيما خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، وسط حماية من جيش الاحتلال.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات المقامة في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916 حاجزًا وبوابة، من بينها 243 بوابة نُصبت بعد السابع من تشرين الأول 2023
 
 


gnews

أحدث الأخبار

واشنطن تنفي اتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

عربي ودولي واشنطن تنفي اتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

شصثي

تكنولوجيا جلد إلكتروني جديد يمنح الروبوتات قدرة الإحساس وإصلاح التلف

غزة

فلسطين شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

سصيب

طب وصحة شرب الماء مع الطعام.. نتيجة عكس التوقعات

علما الباكستان والكويت

عربي ودولي الكويت تقر اتفاقية تعاون دفاعي مع باكستان

صسشيث

فن ومشاهير مي عز الدين تخوض تجربة جديدة في عالم الأزياء - شاهد

الكويت تدين تكرار هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر

عربي ودولي الكويت تدين تكرار هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر



 
 






الأكثر مشاهدة

 