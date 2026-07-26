الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية شمال رام الله

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة سنجل أمام المواطنين في كلا الاتجاهين، ما أعاق حركة تنقلهم.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل التضييق المستمر الذي تشهده محافظات الضفة الغربية منذ سنوات، ولا سيما خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، وسط حماية من جيش الاحتلال.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات المقامة في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916 حاجزًا وبوابة، من بينها 243 بوابة نُصبت بعد السابع من تشرين الأول 2023
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