الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في جنوب نابلس

09:06 ص

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادما جنوب نابلس، تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من الفلسطينيين. اضافة اعلان





وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في البلدة، واعتقلت نحو 15 فلسطينيا، وسط انتشار واسع لجنودها في أحياء البلدة، واحتجاز عدد الفلسطينيين المواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني.





