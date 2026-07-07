الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في جنوب نابلس

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في البلدة، واعتقلت نحو 15 فلسطينيا، وسط انتشار واسع لجنودها في أحياء البلدة، واحتجاز عدد الفلسطينيين المواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني.
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