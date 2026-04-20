الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رئيس مجلس بيت دجن شرق نابلس

الإثنين، 20-04-2026 05:10 م

الوكيل الإخباري-   اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بالضرب على رئيس مجلس بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على رئيس مجلس قروي بيت دجن، عازم حج محمد، وقاموا بتحطيم مركبته، خلال اقتحام القرية.

 
 


أحدث الأخبار

علم فلسطين

فلسطين الاتحاد الأوروبي يؤكّد دعمه للسلطة الفلسطينية

أخبار محلية تجارة عمّان تبحث والسفيرة التشيكية تعزيز العلاقات الاقتصادية

علم الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يقترح استئنافا كاملا لاتفاقية التعاون مع سوريا

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي غموض بشأن إجراء محادثات إيرانية أميركية مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إسرائيل لم تقنعني قط بشن حرب على إيران

عربي ودولي أمين عام حلف شمال الأطلسي يزور تركيا غدا

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يلتقي لجان بلديات ومجالس محافظتي جرش وعجلون

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي البريزات وظاظا

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للشاعر حيدر محمود



 
 






