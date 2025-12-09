الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

01:17 م

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الاثنين، وحتّى صباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة. اضافة اعلان





وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله، وجنين، سلفيت، وقلقيلية، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، واحتجزت عشرات الشبان.



ولفت إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين رهائنا، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

