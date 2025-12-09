الثلاثاء 2025-12-09 02:15 م

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مداهمة في جنين
جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مداهمة في جنين
الثلاثاء، 09-12-2025 01:17 م
الوكيل الإخباري-   شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الاثنين، وحتّى صباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.اضافة اعلان


وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله، وجنين، سلفيت، وقلقيلية، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، واحتجزت عشرات الشبان.

ولفت إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين رهائنا، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"

أخبار الشركات توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم الى الاردن

قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية

ارشيفية

عربي ودولي وفاة 13 جراء حريق في مبنى من 7 طوابق في إندونيسيا

جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مداهمة في جنين

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

نقود أردنية

اقتصاد محلي بيانات: ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب بمقدار 274 مليون دينار في موازنة 2026

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

مع

طب وصحة علامتان في الفم قد تكشفان نقص فيتامين B12



 






الأكثر مشاهدة