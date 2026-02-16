الاحتلال الإسرائيلي يعتقل إمام المسجد الأقصى المبارك

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشيخ العباسي داخل ساحات المسجد الأقصى، دون أن تُعرف أسباب الاعتقال أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحقه.
