الإثنين 2026-02-16 10:52 م

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل إمام المسجد الأقصى المبارك

المسجد الأقصى المبارك
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل إمام المسجد الأقصى المبارك
 
الإثنين، 16-02-2026 10:20 م

الوكيل الإخباري-   اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد علي العباسي، من داخل باحات الأقصى في القدس المحتلة. 

اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشيخ العباسي داخل ساحات المسجد الأقصى، دون أن تُعرف أسباب الاعتقال أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحقه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن هناك محادثات جارية مع إيران في ظل تصاعد التوتر، مضيفا "نريد أن نرى اتفاقا عبر التفاوض مع إيران". وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "لدينا سفن متجهة إلى إيرا

عربي ودولي بوليتيكو: ترامب ينتقد بشدة اتفاقا للطاقة بين كاليفورنيا وبريطانيا

إيران تُعدم رجلين بتهمة ارتكاب أعمال تخريب مسلحة

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورات عسكرية في مضيق هرمز

المسجد الأقصى المبارك

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعتقل إمام المسجد الأقصى المبارك

5 جرحى في انحراف قطار عن سكته في سويسرا

عربي ودولي 5 جرحى في انحراف قطار عن سكته في سويسرا

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يطالب إسرائيل بـ "التراجع فورا" عن إجراءاتها في الضفة الغربية

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يدين اقتحام عضو كنيست للمسجد الأقصى ويعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي

الملك يؤكد لستارمر موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أخبار محلية الملك يؤكد لستارمر موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

ورشة تعريفية بمعايير اعتماد البرامج التدريبية الطبية

أخبار محلية ورشة تعريفية بمعايير اعتماد البرامج التدريبية الطبية



 






الأكثر مشاهدة