الاحتلال الإسرائيلي يعتقل إمام المسجد الأقصى المبارك

الوكيل الإخباري- اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد علي العباسي، من داخل باحات الأقصى في القدس المحتلة.

