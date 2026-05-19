الثلاثاء 2026-05-19 10:35 ص

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلا من سلواد

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 19-05-2026 09:19 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، طفلا، خلال اقتحامها بلدة سلواد، شمال شرقي رام الله.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن الاحتلال اعتقل الطفل أحمد لطفي النجار، بعد مداهمة منزل ذويه والعبث في محتوياته.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية بني هاني: انتخاب مجالس المحافظات ضرورة وطنية وترسيخ لمبادئ المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة صنع القرار المحلي

ب

أسواق ومال عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين خلال الشهر الماضي

ا

أسواق ومال انطلاق التداول في بورصة طهران بعد توقف 80 يوما

هذا ما يجب معرفته عن العطس وأسبابه

طب وصحة هذا ما يجب معرفته عن العطس وأسبابه

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة ميرفا قاضي عبر حسابها على إنستغرام عن وفاة جدتها هيلينا، في منشور مؤثر عبّرت فيه عن حزنها العميق لفقدانها.

فن ومشاهير الموت يفجع فنانة لبنانية شهيرة - صورة

المواصفات: 4400 سيارة تكسي تم تعديل عداداتهم ضمن التعرفة الجديدة حتى الان

خاص بالوكيل المواصفات: 4400 سيارة تكسي تم تعديل عداداتهم ضمن التعرفة الجديدة حتى الان

ميزة جديدة في واتساب

تكنولوجيا ميزة جديدة في واتساب طال انتظارها

ل

عربي ودولي خفر السواحل الأمريكي: رصد تسرب نفطي قرب عاصمة ولاية هاواي



 
 






الأكثر مشاهدة

 