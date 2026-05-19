الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلا من سلواد

09:19 ص

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، طفلا، خلال اقتحامها بلدة سلواد، شمال شرقي رام الله. اضافة اعلان





وأفادت مصادر ، بأن الاحتلال اعتقل الطفل أحمد لطفي النجار، بعد مداهمة منزل ذويه والعبث في محتوياته.









