الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من طولكرم

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينية بتول جمال من منزلها في قرية كفا جنوب طولكرم، والأسير المحرر عبد الفتاح عازم القدومي (57 عاما)، والأسير المحرر عمار مناع (63 عاما)، من مدينة طولكرم.
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