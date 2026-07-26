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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من طولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال
 
الأحد، 26-07-2026 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة اعتقالات واسعة في محافظة طولكرم، أسفرت عن اعتقال 14 فلسطينيا بينهم سيدة وأسرى محررون، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينية بتول جمال من منزلها في قرية كفا جنوب طولكرم، والأسير المحرر عبد الفتاح عازم القدومي (57 عاما)، والأسير المحرر عمار مناع (63 عاما)، من مدينة طولكرم.

 
 


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