الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من طولكرم

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة اعتقالات واسعة في محافظة طولكرم، أسفرت عن اعتقال 14 فلسطينيا بينهم سيدة وأسرى محررون، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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