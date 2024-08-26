الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال تستهدف ضمن حملاتها اليومية اعتقال أسرى سابقين، حيث أعاد اليوم اعتقال الأسير السابق حسن الصفدي من نابلس، الذي أفرج عنه في 30 تموز الماضي، بعد قضائه 9 شهور رهن الاعتقال الإداري.
وأضاف ان حملة اعتقالات اليوم توزعت على محافظات نابلس، و قلقيلية، والخليل، وبيت لحم، والقدس، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و200 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني .
-
أخبار متعلقة
-
حماس: المستهدف بقصف صيدا قيادي بالحركة
-
بن غفير يهاجم غالانت ويعدّه منحنيا أمام حماس
-
33 شهيدا و66 جريحا في غزة خلال 24ساعة
-
حماس: إعلان بن غفير خطير ويكشف عن نيات الاحتلال
-
5 شهداء بقصف مجموعة من الفلسطينيين في مدينة غزة
-
هيومن رايتس تطالب بالتحقيق باعتداءات الاحتلال
-
غالانت: تصرفات بن غفير تعرّض الأمن القومي للخطر
-
سرايا القدس تنعى 3 من كوادرها بالضفة