 
الإثنين 2024-08-26 02:57 م
 

 

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا

اعتقالات قوات الاحتلال
اعتقالات قوات الاحتلال
الإثنين، 26-08-2024 01:40 م

الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 15 فلسطينيا من الضّفة الغربية بينهم أسرى سابقون.

اضافة اعلان


وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال تستهدف ضمن حملاتها اليومية اعتقال أسرى سابقين، حيث أعاد اليوم اعتقال الأسير السابق حسن الصفدي من نابلس، الذي أفرج عنه في 30 تموز الماضي، بعد قضائه 9 شهور رهن الاعتقال الإداري.


وأضاف ان حملة اعتقالات اليوم توزعت على محافظات نابلس، و قلقيلية، والخليل، وبيت لحم، والقدس، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و200 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني .

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

ملكة جمال مصر 2024

فن ومشاهير تتويج سلمى علي بلقب ملكة جمال مصر 2024

ت

طب وصحة نموذج مبتكر للكشف المبكر عن مرض التوحد

جانب من الاستهداف

فلسطين حماس: المستهدف بقصف صيدا قيادي بالحركة

جانب من الزيارة

أخبار محلية الدعجة يزور مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

ارشيفية

منوعات ماذا تعرف عن "اليوم العالمي للكلاب"؟

ن

طب وصحة اكتشاف ارتباط بين قضاء الوقت أمام الشاشات في العشرينيات من العمر والنوبة القلبية

بن غفير وغالانت

فلسطين بن غفير يهاجم غالانت ويعدّه منحنيا أمام حماس

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تحلق بعد إعلان من ليبيا



 


الأكثر مشاهدة