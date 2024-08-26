الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 15 فلسطينيا من الضّفة الغربية بينهم أسرى سابقون.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال تستهدف ضمن حملاتها اليومية اعتقال أسرى سابقين، حيث أعاد اليوم اعتقال الأسير السابق حسن الصفدي من نابلس، الذي أفرج عنه في 30 تموز الماضي، بعد قضائه 9 شهور رهن الاعتقال الإداري.