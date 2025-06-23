الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28 فلسطينيا

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 28 فلسطينيا بينهم فتاة، إلى جانب عدد من الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم في صفقة "وفاء الأقصى" الأخيرة من سجون الاحتلال.

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