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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28 فلسطينيا

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العين في نابلس بالضفة الغربية
قوات الاحتلال
 
الإثنين، 23-06-2025 01:57 م

الوكيل الإخباري-    شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 28 فلسطينيا بينهم فتاة، إلى جانب عدد من الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم في صفقة "وفاء الأقصى" الأخيرة من سجون الاحتلال.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن الاعتقالات تركزت في محافظات الخليل ورام الله والبيره وقلقيلية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت العشرات منهم لساعات طويلة، وأخضعت بعضهم لتحقيقات ميدانية، وسط عمليات اقتحام وترويع للسكان.

 
gnews

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