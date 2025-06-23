الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28 فلسطينيا

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن الاعتقالات تركزت في محافظات الخليل ورام الله والبيره وقلقيلية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت العشرات منهم لساعات طويلة، وأخضعت بعضهم لتحقيقات ميدانية، وسط عمليات اقتحام وترويع للسكان.
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