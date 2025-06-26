الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 34 فلسطينيا في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 34 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون، وطلبة جامعات وصحفيون، وذلك خلال حملة اعتقالات واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

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