الخميس 2025-06-26 02:55 م
 

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 34 فلسطينيا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال
 
الخميس، 26-06-2025 02:07 م

الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 34 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون، وطلبة جامعات وصحفيون، وذلك خلال حملة اعتقالات واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن نابلس ورام الله والخليل وسلفيت وجنين وطوباس وبيت لحم واعتقلت المواطنين الـ 34 بزعم أنهم مطلوبون .

 
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