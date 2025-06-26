الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 34 فلسطينيا في الضفة الغربية

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن نابلس ورام الله والخليل وسلفيت وجنين وطوباس وبيت لحم واعتقلت المواطنين الـ 34 بزعم أنهم مطلوبون .
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