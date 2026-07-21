الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من مادما جنوب نابلس

09:17 ص

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء خمسة فلسطينيين من قرية مادما جنوب نابلس. اضافة اعلان





وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية ودهمت منازل فيها وفتشتها واعتقلت منها خمسة فلسطينيين وهم فادي حكمت فرج، وعبد الكريم عماد زيادة، وقصي حازم نصار، وهادي مازن نصار، ومحمد رمزي نصار.



وأضافت المصادر أن الاحتلال اقتحم بلدة سالم شرق نابلس، ودهم منازل وفتشها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.







