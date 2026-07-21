الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من مادما جنوب نابلس

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية ودهمت منازل فيها وفتشتها واعتقلت منها خمسة فلسطينيين وهم فادي حكمت فرج، وعبد الكريم عماد زيادة، وقصي حازم نصار، وهادي مازن نصار، ومحمد رمزي نصار.
وأضافت المصادر أن الاحتلال اقتحم بلدة سالم شرق نابلس، ودهم منازل وفتشها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد أم وطفلها وبناتها الثلاثة في قصف للاحتلال الإسرائيلي في غزة
-
مستوطنون يحرقون أراض زراعية شمالي غرب القدس
-
أطباء بلا حدود: الاحتلال يقوّض المنظمة الصحية في فلسطين
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون "السجود الملحمي"
-
3 شهداء و22 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة
-
مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية الفلسطينية
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 شبان من مدينة قلقيلية
-
شهيدان وثلاث إصابات برصاص الاحتلال ومستوطنيه شرق رام الله