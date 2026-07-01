الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل قرى جنوبي بيت لحم

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قريتي مراح رباح والمنشية بالبوابات الحديدية، وهي المداخل الوحيدة لقرى ريف جنوب بيت لحم باتجاه مركز المدينة، كما أنها حلقة الوصل التي تربط مدينتي الخليل وبيت لحم.
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