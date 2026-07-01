الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل قرى جنوبي بيت لحم

09:39 ص

الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مداخل قرى جنوبي بيت لحم. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قريتي مراح رباح والمنشية بالبوابات الحديدية، وهي المداخل الوحيدة لقرى ريف جنوب بيت لحم باتجاه مركز المدينة، كما أنها حلقة الوصل التي تربط مدينتي الخليل وبيت لحم.





