الجمعة 2025-05-23 10:01 ص
 

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 10 معتقلين من قطاع غزة

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي
سجن عوفر العسكري الإسرائيلي
 
الجمعة، 23-05-2025 09:49 ص
الوكيل الإخباري-   أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن 10 معتقلين من قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن المواطنين الفلسطينيين المفرج عنهم، اعتقلهم الاحتلال خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة، وكانوا يقبعون في سجن عوفر غرب رام الله، ومعسكر "سديه تيمان".

وأشارت المصادر إلى أن المُفرج عنهم نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بعد فترة احتجاز طويلة.
 
gnews

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