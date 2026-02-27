الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا على وصول المصلين للمسجد الأقصى

وقالت إن جيش الاحتلال عزز من وجود قواته على على حاجزي قلنديا شمال القدس المحتلة، وبيت لحم المؤدي لمدينة القدس، كما دقق هويات الفلسطينيين، ومنع من هم دون سن 55 عاما من الرجال و50 عاما من النساء الحاصلين على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس، في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد المصلين.
