الجمعة 2026-02-27 02:58 م

الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا على وصول المصلين للمسجد الأقصى

الجمعة، 27-02-2026 01:26 م
الوكيل الإخباري-   فرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، وذلك في ثاني جمعة من شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وقالت إن جيش الاحتلال عزز من وجود قواته على على حاجزي قلنديا شمال القدس المحتلة، وبيت لحم المؤدي لمدينة القدس، كما دقق هويات الفلسطينيين، ومنع من هم دون سن 55 عاما من الرجال و50 عاما من النساء الحاصلين على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس، في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد المصلين.
 
 


