الاحتلال الإسرائيلي يقتحم فرعتا وعزون وإماتين شرق قلقيلية

08:45 م

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بلدات فرعتا وعزون وإماتين شرق قلقيلية في الضفة الغربية اضافة اعلان





وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت فرعتا، وداهمت عدداً من المنازل في المنطقة الشرقية.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون من مدخلها الشمالي الرئيسي، واحتجزت عدداً من الفلسطينيين بالقرب من المنطقة وحققت معهم ميدانيا، قبل أن تفرج عنهم لاحقاً.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إماتين، وجابت عدداً من شوارعها، قبل أن تنسحب دون تسجيل أي اعتقالات.









