الخميس 2026-07-30 02:45 ص

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قريوت ومستوطنون يقتحمون قصرة في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 30-07-2026 01:19 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء بلدة قريوت جنوب نابلس، فيما اقتحم مستوطنون بلدة قصرة جنوبا.اضافة اعلان


وقال الناشط ضد الاستيطان بشار القريوتي، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قريوت، وسط إطلاق كثيف للغاز والنار، ومداهمة منازل ومحال تجارية وسط البلدة.

في سياق آخر، اقتحم مستوطنون منطقة رأس العين في بلدة قصرة جنوب نابلس.
 
 


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