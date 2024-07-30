الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة دورا جنوبي الخليل

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697866 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة دورا جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة. اقرأ أيضاً قوات الاحتلال تنسحب من المناطق الشرقية بخان يونس 9 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة وخان يونس الاحتلال ينفذ عمليات هدم ببلدة بيت عوا في الخليل غالانت: اقتحام المدنيين قواعد الجيش حدث خطير للغاية إسرائيل تجدد تمسكها بالسيطرة على محور فيلادلفيا الاحتلال ينقل أنظمة دفاع جوي الى الحدود مع لبنان إسرائيل تنقل 3 كتائب مخصصة لغزة لقاعدة بيت ليد الدويري: الاحتلال سيُجبر على التراجع من تل الهوى خلال 72 ساعة مصادر طبية: 27 شهيدا منذ فجر اليوم في قطاع غزة