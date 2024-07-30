 
الثلاثاء 2024-07-30 10:36 ص
 
 

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة دورا جنوبي الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
الثلاثاء، 30-07-2024 09:06 ص

 

 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة دورا جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.


 

 

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