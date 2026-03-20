الاحتلال الإسرائيلي يمنع أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف

الوكيل الإخباري- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إجراءاتها في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل، ومنعت الآلاف من الدخول وأداء صلاة العيد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط الحرم الإبراهيمي، وأغلقت البوابات الإلكترونية ومنعت المواطنين من الوصول إلى الحرم.



وأضافت، أن الاحتلال سمح فقط لـ50 مواطنا من الدخول إلى الحرم، فيما أدى باقي المواطنين صلاتهم بالقرب من الحرم.