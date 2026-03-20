الاحتلال الإسرائيلي يمنع أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط الحرم الإبراهيمي، وأغلقت البوابات الإلكترونية ومنعت المواطنين من الوصول إلى الحرم.
وأضافت، أن الاحتلال سمح فقط لـ50 مواطنا من الدخول إلى الحرم، فيما أدى باقي المواطنين صلاتهم بالقرب من الحرم.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت الحرم لمدة أسبوع بذريعة الحرب مع إيران، قبل أن تعيد فتحه ضمن إجراءات مشددة تمنع خلالها المواطنين من الوصول إليه لأداء الصلاة.
أخبار متعلقة
-
محافظة القدس: إغلاق الأقصى تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ لحرية العبادة
-
4 شهداء جراء قصف الاحتلال في مدينة غزة
-
استشهاد فلسطيني جراء استهداف مسيرة للاحتلال غرب خانيونس
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المصلين من أداء صلاة التراويح في أحياء القدس
-
الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ18
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال شمال رام الله
-
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في خانيونس جنوب قطاع غزة