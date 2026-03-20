الجمعة 2026-03-20 02:55 م

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف

ارشيفية
 
الجمعة، 20-03-2026 02:33 م

الوكيل الإخباري-   شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إجراءاتها في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل، ومنعت الآلاف من الدخول وأداء صلاة العيد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط الحرم الإبراهيمي، وأغلقت البوابات الإلكترونية ومنعت المواطنين من الوصول إلى الحرم.


وأضافت، أن الاحتلال سمح فقط لـ50 مواطنا من الدخول إلى الحرم، فيما أدى باقي المواطنين صلاتهم بالقرب من الحرم.


وكانت قوات الاحتلال أغلقت الحرم لمدة أسبوع بذريعة الحرب مع إيران، قبل أن تعيد فتحه ضمن إجراءات مشددة تمنع خلالها المواطنين من الوصول إليه لأداء الصلاة.

 
 


الاحتلال الإسرائيلي يمنع أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يمنع أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف

سقوط شظية مقذوف صاروخي في وادي صقرة بعمّان

أخبار محلية سقوط شظية مقذوف صاروخي في وادي صقرة بعمّان

ضربات أميركية إسرائيلية على 16 ناقلة إيرانية في الخليج

عربي ودولي ضربات أميركية إسرائيلية على 16 ناقلة إيرانية في الخليج

جزيرة خرج

عربي ودولي أكسيوس: ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خرج للضغط على إيران وفتح مضيق هرمز

عراقجي: استخدام واشنطن للقواعد البريطانية "يُعد تواطؤا في أي عدوان" على إيران

عربي ودولي عراقجي: استخدام واشنطن للقواعد البريطانية "يُعد تواطؤا في أي عدوان" على إيران

هطل أمطار

أخبار محلية الأرصاد: محطة الكرك تُسجل 58 ملم من الأمطار خلال 48 ساعة

انهيار أجزاء من الطريق الملوكي النافذ بين محافظتي الطفيلة والكرك

أخبار محلية انهيار أجزاء من الطريق الملوكي النافذ بين محافظتي الطفيلة والكرك

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 20-3-2026



 






