الجمعة 2026-03-06 01:05 ص

الاحتلال الإسرائيلي يمنع إقامة صلاة الجمعة غدًا في المسجد الأقصى

80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة
الاحتلال الإسرائيلي يمنع إقامة صلاة الجمعة غدًا في المسجد الأقصى
 
الخميس، 05-03-2026 11:29 م

الوكيل الإخباري-   أفادت محافظة القدس، بأن شرطة الاحتلال أبلغت أن المسجد الأقصى سيغلق غدًا أمام المصلين ولن تقام فيه صلاة الجمعة.

اضافة اعلان


وأعلنت شرطة الاحتلال، في بيان رسمي، أنه لن تُقام صلاة الجمعة يوم غدٍ في المسجد الأقصى، وذلك في ظل الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: دمّرنا قدرات إيران الصاروخية و24 سفينة خلال 3 أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم

مضيق هرمز

عربي ودولي رويترز: الصين تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور النفط والغاز من مضيق هرمز

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يشدد على ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات

سماء تل أبيب وسط وابل جديد من الهجمات الصاروخية الإيرانية

عربي ودولي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

الأمم المتحدة

عربي ودولي مسؤول اممي يحذر من انجرار اليمن في دورة عنف جديدة

أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي

أخبار محلية أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي



 






الأكثر مشاهدة