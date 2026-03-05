الاحتلال الإسرائيلي يمنع إقامة صلاة الجمعة غدًا في المسجد الأقصى

وأعلنت شرطة الاحتلال، في بيان رسمي، أنه لن تُقام صلاة الجمعة يوم غدٍ في المسجد الأقصى، وذلك في ظل الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
