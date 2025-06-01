الاحتلال الإسرائيلي ينسف مستشفى نورة الكعبي لغسيل الكلى شمالي غزة

09:17 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/732976 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، "مستشفى نورة الكعبي لغسيل الكلى" شمال قطاع غزة. اضافة اعلان





والمستشفى هو الوحيد في شمال القطاع لغسيل الكلى، وكان يخدم العشرات من المرضى في مناطق بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا، وقرية أم النصر، وقد تضرر بسبب استهداف الاحتلال له عدة مرات، مما أدى إلى تلف أجهزة غسيل الكلى إذ لم يبق منها إلا 8 فقط، إلى أن تم نسف المستشفى اليوم بشكل كامل.



وفي السياق، قصفت قوات الاحتلال عددا من البنايات السكنية في مدينة غزة.