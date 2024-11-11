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الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات جديدة في الضفة الغربية

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 11-11-2024 01:50 ص
الوكيل الإخباري-   نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".اضافة اعلان


واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عزون واماتين شرق قلقيلية، وسيرته آلياتها في عدة أحياء فيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في مناطق "التل، ومحيط الجامع الكبير، والبوابة"، وأطلقت قنابل الصوت وروعت الفلسطينيين.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حارة أبو سنينة بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهمت منزل رئيس البلدية، وجرت عمليات تفتيش بالمنزل وتحقيقات ميدانية مع العائلة.
 
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