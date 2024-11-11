الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات جديدة في الضفة الغربية

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عزون واماتين شرق قلقيلية، وسيرته آلياتها في عدة أحياء فيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في مناطق "التل، ومحيط الجامع الكبير، والبوابة"، وأطلقت قنابل الصوت وروعت الفلسطينيين.
واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حارة أبو سنينة بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهمت منزل رئيس البلدية، وجرت عمليات تفتيش بالمنزل وتحقيقات ميدانية مع العائلة.
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