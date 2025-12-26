الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات في جنوب وشرق لبنان

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طيران الاحتلال الاسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت جرود مدينة الهرمل شرق لبنان.
كما استهدف الطيران الإسرائيلي محيط بلدة بصليا في قضاء جزين جنوب لبنان، وكذلك جبل صافي ومنطقة البريج عند أطراف جباع في منطقة إقليم التفاح.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له إنه أغار على أهداف لحزب الله في لبنان ومن بينها ما زعم أنه مجمع تدريبات لقوة الرضوان ومستودعات أسلحة.
-
أخبار متعلقة
-
غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة في قطاع غزة
-
انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات بسبب نفاد الوقود
-
إصابة رضيعة فلسطينية بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية
-
هيئة الأسرى: منظومة إسرائيلية متكاملة تقوم على جرائم التعذيب الممنهج بحق الأسرى
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في غزة
-
تفاهمات بين أميركا والوسطاء لفتح معبر رفح
-
الاحتلال يواصل عمليات الهدم والاقتحام في الضفة والقدس
-
الاحتلال: انفجار رفح ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها "حماس"