الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات في جنوب وشرق لبنان

دخان يتصاعد من موقع سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية
الجمعة، 26-12-2025 12:27 م
الوكيل الإخباري-   هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب وشرق لبنان.اضافة اعلان


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طيران الاحتلال الاسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت جرود مدينة الهرمل شرق لبنان.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي محيط بلدة بصليا في قضاء جزين جنوب لبنان، وكذلك جبل صافي ومنطقة البريج عند أطراف جباع في منطقة إقليم التفاح.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له إنه أغار على أهداف لحزب الله في لبنان ومن بينها ما زعم أنه مجمع تدريبات لقوة الرضوان ومستودعات أسلحة.
 
 


