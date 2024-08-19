الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية في الرام شمالي القدس

وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن قوات الاحتلال هدمت بناية من أصل 17 تم إخطارها بالهدم، لصالح الشارع الاستيطاني الرابط بين الحاجزين العسكريين شمال القدس المحتلة. وأوضحت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال برفقة ثلاث جرافات اقتحمت البلدة، وشرعت بهدم البناية التي تبلغ مساحتها 3500 متر مربع، مكونة من 4 طوابق.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، ولاسيما في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.
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