 
الإثنين 2024-08-19 03:11 م
 

 

الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية في الرام شمالي القدس

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 19-08-2024 01:30 م

الوكيل الإخباري-   هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بناية في محيط الطريق الواصل بين حاجزي جبع وقلنديا العسكريين في بلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن قوات الاحتلال هدمت بناية من أصل 17 تم إخطارها بالهدم، لصالح الشارع الاستيطاني الرابط بين الحاجزين العسكريين شمال القدس المحتلة. وأوضحت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال برفقة ثلاث جرافات اقتحمت البلدة، وشرعت بهدم البناية التي تبلغ مساحتها 3500 متر مربع، مكونة من 4 طوابق.


ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، ولاسيما في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

gnews

أحدث الأخبار

جانب من الجلسة

أخبار محلية عاجل قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الاثنين - تفاصيل

نتنياهو

فلسطين كاتب إسرائيلي: نتنياهو قضى على أي فرصة للتقدم في المفاوضات

زين

أخبار الشركات حضرها 32 ألف مُشاهد مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظّم بطولة PUBG Mobile بمشاركة 256 لاعباً

و

المرأة والجمال النمش... كل ما عليكِ معرفته عن طرق التخلّص منه

الدويري

فلسطين الدويري يكشف نقطة قوة المقاومة وسر نجاحها في إدارة المعارك بغزة

أزمة مرورية - أرشيفية

أخبار محلية السير: أزمة مرورية في منطقة الدوار الرابع

احلام الشامسي

فن ومشاهير عبر "تغريدة".. أحلام تلبي دعوة عفوية لحضور حفل زفاف

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله ينعى اثنين من عناصره



 


الأكثر مشاهدة