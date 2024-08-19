الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية في الرام شمالي القدس

الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بناية في محيط الطريق الواصل بين حاجزي جبع وقلنديا العسكريين في بلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان



وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن قوات الاحتلال هدمت بناية من أصل 17 تم إخطارها بالهدم، لصالح الشارع الاستيطاني الرابط بين الحاجزين العسكريين شمال القدس المحتلة. وأوضحت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال برفقة ثلاث جرافات اقتحمت البلدة، وشرعت بهدم البناية التي تبلغ مساحتها 3500 متر مربع، مكونة من 4 طوابق.