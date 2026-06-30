الثلاثاء 2026-06-30 12:43 م

الاحتلال الإسرائيلي يهدم ملعب مدرسة غربي بيت لحم

جرافة إسرائيلية تهدم منزلا فلسطينيا
جرافة إسرائيلية تهدم منزلا فلسطينيا
 
الثلاثاء، 30-06-2026 11:35 ص
الوكيل الإخباري-   هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير، غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس بلدي بتير، أكرم بدر، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط المدرسة، قرب سكة الحديد، قبل أن تهدم السور الاستنادي المحيط بالملعب، ثم جرفت أرضيته بالكامل.

وأضاف بدر أن الملعب يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاماً، ويُعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في البلدة.
 
 


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فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يهدم ملعب مدرسة غربي بيت لحم



 
 






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