الاحتلال الإسرائيلي يهدم ملعب مدرسة غربي بيت لحم

وقال رئيس مجلس بلدي بتير، أكرم بدر، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط المدرسة، قرب سكة الحديد، قبل أن تهدم السور الاستنادي المحيط بالملعب، ثم جرفت أرضيته بالكامل.
وأضاف بدر أن الملعب يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاماً، ويُعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في البلدة.
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